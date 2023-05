Achei, traffico di reperti archeologici: a Crotone restituzione a Perù ed Ecuador

StrettoWeb

Il 4 maggio 2023, alle ore 11.00, in Crotone, presso ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­il Museo di Pitagora­, si terrà la cerimonia di restituzione allo Stato Italiano, nella persona del Direttore Regionale Musei della Calabria, Dott. Filippo Demma, e alle Repubbliche del Perù e dell’Ecuador, rappresentate rispettivamente dall’Ambasciatore in Italia, S.E. Eduardo Martinetti e dal Ministro dell’Ambasciata dell’Ecuador, Patricio Troya Suarez, da parte del Vice Comandante del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Roma, Colonnello Mario Mettifogo, unitamente al Comandante del Gruppo Carabinieri Tpc di Roma, Tenente Colonnello Andrea Ilari, e al Comandante del Nucleo Carabinieri Tpc di Cosenza, Tenente Giacomo Geloso, alcuni dei preziosi reperti archeologici recuperati in Italia e nel Regno Unito nel corso delle attività svolte nell’ambito dell’indagine convenzionalmente denominata “ACHEI”.