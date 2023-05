A Milazzo l’8ª edizione del “Dogday”

StrettoWeb

Organizzata dall’associazione Hermes, si svolgerà nei giorni 13 e 14 maggio l’ottava edizione del “Dogday”. La sede scelta per la manifestazione quest’anno è l’area di “Gigliopoli” all’interno della Fondazione Lucifero. L’evento, patrocinato dal Comune di Milazzo, vuole sensibilizzare gli intervenuti al rispetto per il cane, prevenire maltrattamenti e tentare di arginare il fenomeno del randagismo.

Sabato 13 maggio alle ore 16:30 è previsto il convegno “ Moda, Famiglia, Salute: cosa sapere per scegliere un cane.” Relatori: Iole De Luca, medico veterinario esperto in comportamento, Luigi Liotta, prof. Università di Messina, Giuseppe Cusumano, istruttore e tolettatore.

Domenica 14 maggio: ore 10:30- 13:00: applicazione gratuita del microchip ai cani che ne sono sprovvisti effettuata in collaborazione con ENPA Messina ed il Servizio Veterinario Provinciale

Nel pomeriggio si svolgeranno varie attività e spettacoli, tra queste una esibizione di Adrian Stoica, più volte campione del mondo di Disc Dog, disciplina sportiva acrobatica di lancio del fresbee.