Zinzi (Lega): “lo spot preferito di Bonelli è gufare contro il Ponte”

“Bonelli è ossessionato da Salvini e non perde occasioni per polemizzare e ‘gufare’ sul Ponte sullo Stretto. Il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra pensi alle vere barzellette andate in scena dalle sue parti, invece che a inventarne di non divertenti sulla Lega”. Lo dichiara il deputato della Lega, Gianpiero Zinzi.