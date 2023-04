Webuild accelera sulle linee ferroviarie ad Alta Capacità in Sicilia | FOTO

StrettoWeb

Proseguono i lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta capacità in Sicilia, con collegamento diretto Palermo-Catania-Messina. Il via all’esecuzione è avvenuto pochi giorni fa e vede impiegati già più di 800 persone, sia diretti che da parte di terzi. Coinvolti anche oltre 580 fornitori, di cui il 50% proveniente dal Meridione e dalle Isole. Le stime parlano di creazione di oltre 3000 posti di lavoro per la costruzione di 4 lotti. Il progetto, finanziato anche dal PNRR, sarà imprescindibile per un collegamento strategico e per la mobilità eco-sostenibile all’interno della regione. In galleria, le prime foto degli operai impiegati nella realizzazione e miglioria della tratta ferroviaria, patrocinata da Webuild, il global player che si occupa dell’esecuzione di grandi infrastrutture eco-sostenibili.