Volo Reggio Calabria – Milano in ritardo di ore, giornata da incubo per numerosi passeggeri reggini

Giornata caotica per un centinaio di passeggeri reggini. Dovevano raggiungere Milano, ma il volo ha riportato oltre sei ore di ritardo tra atterraggio e ritiro dei bagagli. Questa disavventura ha provocato pesanti disagi per coloro che dovevano raggiungere la Lombardia.

Ma cosa è successo? Il volo Ita da Reggio a Milano dove partire alle ore 12:00 ma per vari problemi è decollato alle 14:30. Arrivati a destinazione dopo le 16:00, altro ritardo con i bagagli in quanto sono stati consegnati intorno alle 18:20. Insomma oltre 6 ore di odissea per numerosi viaggiatori reggini.