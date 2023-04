Volo urgente dell’Aeronautica Militare dalla Sicilia a Roma per una neonata di 6 mesi in pericolo di vita

StrettoWeb

Cagliari e Catania i due scali aeroportuali utilizzati dall’Aeronautica Militare per imbarcare le due piccolissime pazienti in imminente pericolo di vita Si concluso nel tardo pomeriggio di oggi il doppio volo salva-vita che ha visto impegnato un Falcon 900 dell’Aeronautica Militare. Il primo trasporto sanitario, da Cagliari a Ciampino, ha permesso ad una piccolissima paziente di appena 4 giorni, in imminente pericolo di vita, di raggiungere l’Ospedale Bambino Gesù di Roma. Subito dopo l’atterraggio presso lo scalo romano l’equipaggio ha ricevuto un secondo ordine di missione, per un secondo intervento salvavita. Il velivolo è decollato in direzione Catania dove, giunto presso lo scalo siciliano, ha imbarcato una piccola paziente di soli 6 mesi di vita che necessitava di imminenti cure specialistiche presso l’Ospedale Bambino Gesù di Roma.

Nel primo intervento la piccolissima paziente è stata imbarcata all’interno di una culla termica sul velivolo militare appartenente al 31° Stormo, accompagnato da entrambi i genitori e da personale sanitario specializzato. La richiesta di trasporto dal Presidio Ospedaliero “Duilio Casula” – Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, come previsto dalle procedure di urgenza, è pervenuta dalla Prefettura di Cagliari.

Il secondo intervento è stato effettuato a favore di una piccola paziente di 6 mesi di vita che necessitava di un trasporto sanitario d’urgenza dall’ Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “G.Rodolico -San Marco” all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. La piccola ha viaggiato all’interno di una culla termica ed è stata accompagnata dalla mamma e da un equipe medica. La richiesta dibtrasporto sanitario d’urgenza è pervenuta dalla Prefettura di Catania.

Entrambe le richieste sono state gestite e coordinate dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra le proprie funzioni anche quella di disporre e gestire questo tipo di missioni in favore dei cittadini.

Equipaggi e velivoli da trasporto dell’Aeronautica Militare sono pronti giorno e notte, 365 giorni all’anno, 24 ore su 24 per assicurare, laddove richiesto e ritenuto necessario per motivi di urgenza, il trasporto sanitario di persone in imminente pericolo di vita, trasporto organi o equipe mediche. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare e della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia.