Volley, la Polisportiva Nino Romano espugna Giarre: qualificazione playoff a un passo

Non sarebbe bastata la semplice consapevolezza di aver disputato una stagione sopra le righe e neppure solo pensare di averci provato fino alla fine. Consci tutti – staff dirigenziale, staff tecnico, atlete, supporters – delle potenzialità di un gruppo parzialmente rinnovato, ma anche della necessità di rispettare la propria indole di club ambizioso – che ha sempre costruito sul lavoro meticoloso e sulla cura del proprio ambiente domestico – occorreva centrare uno degli obiettivi annuali, lì quasi in fondo alla stagione regolare, in una delle tante trasferte, lontano dal fortino del “PalaCiantro”.

E nella vittoria netta di sabato al “PalaJungo” di Giarre, 0-3 (21-25 / 21-25 / 19-25) è arrivata la prova di maturità delle “RomaNine” di mister Maccotta, educatore ed allenatore quanto basta per far venir fuori la qualità ed il carattere, per cercare e far trovare sportivamente significato agli sforzi costanti e oltre ogni ostacolo, sempre sostenuti dal club in nome della passione per il volley e le sue relazioni, i suoi protagonisti.

Amici del Volley battuta e scavalcata in classifica dove ora il secondo posto utile per agganciare i play-off promozione recita il nome della Polisportiva Nino Romano, avanti di due lunghezze proprio sulle giarresi a due turni dal termine della Regular Season. Già tra due settimane, alla ripresa del campionato dopo la prevista sosta pasquale, potrebbe giungere la matematica qualificazione qualora Amici del Volley dovesse perdere a Modica contro la capolista PVT e la Romano superare al “PalaCiantro” la Cyclopis o, in virtù di una classifica avulsa vantaggiosa, anche perdere al tie-break.

Rileggiamo le trame della gara di sabato scorso. Starting players della Nino Romano con Stefania Fleres in regia, sua opposta Rosa Imperiale, centrali Ilenia Vallefuoco e Claudia Puglisi, posto 4 Martina Brigandì e Alessandra Musicò, libero il capitano Giorgia Cuzzocrea. 1° allenatore Mauro Maccotta, 2° allenatrice Federica Lo Duca. Risponde Amici del Volley con Denise Carmeci in regia, sua opposta Barbora Basile, centrali Sara Contadino e Serena Murabito, posto 4 Alessandra Aliffi e Clara Sapienza, libero Demetra Famoso. 1° allenatore Giovanni Cardillo, 2° allenatore Angelo Caffo. Innanzi ad una folta presenza di tifosi mamertini, la novità di giornata è costituita dall’inserimento nel sestetto base di Martina Brigandì, all’esordio da titolare al posto di Angela Bertè, tornata soltanto in mattinata da una gita scolastica.

Primo set in cui la Romano avverte l’importanza del match, iniziando a dialogare sottotono; ne rileva la poca concretezza in attacco. Oltre rete, un Amici del Volley ben messo in campo e che riesce a trasformare in punto ogni palla. Viceversa, la Romano non riesce a mettere a terra i palloni che pesano. Su questa linea si prosegue fino al punteggio di 11-7. Coach Maccotta è così costretto a chiamare il primo time-out. Al ritorno in campo, tutto cambia. Le mamertine, spinte da una incontenibile Imperiale, superano le avversarie, portandosi sul 15-19, grazie ad un ace di Martina Brigandì. Costretto a chiamare il secondo discrezionale a disposizione, mister Cardillo prova a correre ai ripari ma ormai, per la Romano, la strada è in discesa; mantenendo il cambio palla, le ospiti chiudono agilmente il parziale.

Nel secondo set, è ancora la Romano a fare la partita e, escludendo un piccola pausa intorno al decimo punto, tiene alti i ritmi, costringendo Amici del Volley al time-out sul 9-12. Le giarresi non riescono ad innescare opportunamente la propria opposta Barbora Basile ed il rendimento di squadra ne risente. Anche Alessandra Aliffi non punge come nel match di andata ed il risultato non è mai di fatto in discussione. Gli attacchi vincenti di Martina Brigandì e della solita Rosa Imperiale chiudono il cerchio. Da evidenziare l’ottima prova di Alessandra Musicò in fase difensiva. Un fallo in attacco da seconda linea di Barbora Basile consente la conquista anche del secondo parziale.

Nel terzo set Mister Cardillo opera alcuni cambi per cercare di rivitalizzare gioco e punteggio: la Privitera prende il posto della Aliffi a posto 4 e la Principato sostituisce la Contadino al centro, ma non arrivano i risultati sperati. A contribuire positivamente per la Romano, oltre a Rosa Imperiale, la centrale Claudia Puglisi e la posto 4 Alessandra Musicò. Sul 7-12 rientra in campo Alessandra Aliffi ma nulla cambia. Sul 13-20 il frame più spettacolare del match con uno scambio fatto di difese al limite e salvataggi da spettacolo puro. Il long-rally viene chiuso da un’invasione di Ilenia Vallefuoco, Solo un fuori programma visto che tutto rientra al proprio posto quando la Romano conquista il set grazie ad un altro errore di Barbora Basile.

La dichiarazione conclusiva del dirigente Simone Lo Duca: “match in cui la Nino Romano ha sempre guidato il gioco e dettato i tempi. Amici del Volley ha pagato soprattutto lo stato di forma non ottimale dell’opposta Basile (12 punti), della Aliffi (4 punti) e del libero Demetra Famoso. La Romano invece, concentrata e determinata, ha fatto apparire semplici situazioni che avrebbero potuto creare non pochi problemi. La palleggiatrice Stefania Fleres ha messo in pratica alla perfezione i dettami tattici di mister Maccotta, sfruttando a pieno le bande e le centrali Puglisi e Vallefuoco che, pur non incidendo come all’andata in termini di punti, sono riuscite sempre ad incidere sul muro avversario ed a permettere alle posto 4 e alla opposta Imperiale di attaccare con maggiore serenità. Anche la prova della difesa, comandata dal capitano Giorgia Cuzzocrea, si è rivelata puntuale e precisa. Musicò e Brigandì, infine sono riuscite a concedere la giusta dose di equilibrio al gioco ed a pungere nei momenti decisivi”. Hanno diretto l’incontro Aurelio Curiale (1° arbitro) e Gianfranco Ragusa (2° arbitro).