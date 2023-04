Vittoria in trasferta per il Messina Volley sul campo della Kentron School per 3-0

StrettoWeb

Il Messina Volley si impone in trasferta per 3-0 sul campo della Kentron Volley School di Enna e ribadisce il risultato dell’andata. Per le ragazze allenate da mister Danilo Cacopardo, la 21ª giornata del Campionato di Serie C femminile FIPAV rappresenta la conclusione di questa stagione in quanto nel prossimo week-end, ultimo della regular season, osserveranno il turno riposo. Capitan Francesca Cannizzaro e compagne con questa vittoria scavalcano gli Amici del Volley Giarre e conquistano la terza piazza in classifica ed adesso dovranno attendere il risultato del prossimo turno delle etnee per confermare o meno questa posizione.

Fra le peloritane, oltre all’assenza del libero Ylenia Biancuzzo per infortunio, si registrano le non perfette condizioni fisiche di Giorgia De Grazia e dunque a dirigere la difesa giallo-blu dall’inizio è la giovanissima (classe 2006) Elisa Scarfì. Due punti di Jessica Amaradio aprono la partita in favore delle locali (2-0) con la palleggiatrice giallo-blu Michela Laganà a pareggiare con due pallonetti. Le padrone di casa riprendono il pallino del gioco e piazzano un break di 5 punti (7-2) con in evidenza Giulia Mancuso. Giulia Mondello, Cannizzaro e Laganà rappresentano la reazione delle peloritane che accorciano a -1 (7-6). G. Mancuso firma il +2 (8-6), ma le ospiti pareggiano e ribaltano il risultato del parziale (8-9) con il pallonetto di Cannizzaro. Si viaggia punto a punto fino al break ospite (+3; 10-13) caratterizzato dal centrale Sara Arena. Mister Tino Pregadio chiama time-out, ma il Messina Volley rientra in campo a testa bassa e piazza una nuova serie che gli consente di arrivare a +6 (10-16) con Cannizzaro, l’ace di Giulia Spadaro e la palla a terra di Giovanna Biancuzzo.

Le padrone di casa si ricombattano e con 4 punti consecutivi si portano a -2 (14-16) con Martina Cangeri, Amaradio e due punti di G. Mancuso. Il Messina Volley non sta a guardare e tre spunti di Biancuzzo (con pipe e ace) tracciano la serie che porta a +6 (15-21) il gap fra le due squadre. Secondo discrezionale locale, ma due pallonetti di Laganà, la pipe di Biancuzzo e la palla a terra di Mondello consegnano il set nelle mani delle giallo-blu (15-25). Il parziale successivo si apre come il precedente, con la Kentron avanti per 2-0 (Cangeri) e subito raggiunta dalle ospiti (Mondello). Spadaro, Mondello e l’ace di Arena rappresentano il +3 per il Messina Volley (2-5), ma le padrone di casa pareggiano con G. Mancuso. Due ace di Federica Savoca ribaltano il risultato (+3; 8-5), ma Spadaro e due ace di Laganà trovano il pari. Nuovo break locale firmato Amaradio e G. Mancuso che concretizzano il +4 (12-8). Batti e ribatti con Mondello, Spadaro e Cannizzaro a ricucire a -1 (13-12). Coach Pregadio chiama time-out e le locali tornano a +3 (16-13) con due punti di Federica Contino e la palla a terra di G. Mancuso. Le peloritane di ricompattano e trovano il break necessario al pari ed al sorpasso (+2; 16-18) con l’ace di Biancuzzo, i due pallonetti di Laganà e il punti di Mondello.

Secondo discrezionale del coach di Enna, ma Mondello allunga ulteriormente (+3; 16-19). Le padrone di casa tornano -1 (19-21), ma il pallonetto di Spadaro e l’ace di Mondello materializzano il set-point (20-24). Amaradio lo annulla, ma capitan Cannizzaro chiude il parziale a favore delle peloritane (21-25). Il terzo parte in equilibrio fino al 5-5, quando due muri di Cangeri e l’ace di F. Savoca portano a 3 (8-5) i punti di vantaggio delle padrone di casa. Due volte Arena e Mondello ricuciono a -1 (10-9), con coach Pregadio a chiedere la pausa. Le due squadre viaggiano punto a punto fino al doppio vantaggio ospite (14-16) firmato Biancuzzo. Secondo discrezionale del team di Enna, che trova il pari con G. Mancuso (17-17). Dalila Incardone e Cangeri siglano il +3 (21-18), ma Biancuzzo e Mondello pareggiano (21-21). Il pallonetto di Spadaro rappresenta il match-point (22-24), anteprima alla fine della partita appannaggio delle giallo-blu.

“Queste sono delle partite molto difficili – commenta mister Cacopardo a fine gara – perché per una sorta di pregiudizio che c’è nello sport, essendo una gara di fine campionato, viene presa sottogamba. Io non penso sia così, in quanto in un percorso di crescita di una squadra, di una giocatrice, di una persona è importante controllare le sensazioni prima di una partita e per questo diventa difficile l’approccio alla gara. L’inizio del primo set ha dimostrato questa tesi, in quanto abbiamo fatto tutto il contrario di quello che facciamo di solito. Poi abbiamo modificato il nostro atteggiamento e dunque, a parte l’approccio iniziale, sono abbastanza contento”. Circa la stagione del Messina Volley ha aggiunto: “Il bilancio è positivo dal punto di vista della crescita tecnica, tattica e individuale delle ragazze. Resta l’amaro in bocca per alcuni episodi che ci avrebbero consentito di rimanere più vicini alla zona play-off, ossia la partita interna con il Siracusa e quella a Giarre. A prescindere da questo il bilancio è positivo, anche in considerazione alla passata stagione con ragazze al primo approccio in un campionato regionale e altre con cambi di ruolo. Adesso possiamo dire che siamo una squadra omogenea. A riprova di questo è la prestazione, in questa partita, di Scarfì che ha giocato in modo omogeneo a quello della squadra e questo rappresenta l’ottimo lavoro svolto in questa stagione”.

Kentron Volley School – Messina Volley 0-3 (15-25; 21-25; 22-25)

Kentron Volley School: Cangeri 4, Savoca E., Amaradio 7, Incardone D. 2, Noto, Mancuso 12, Contino 2, Corso, Macaluso In., Savoca F. (Cap.) 5, Incardone C., Colajanni, Macaluso Il. (Lib. 1), Dottore (Lib. 2). All. Pregadio, 2° All. Di Mario.

Messina Volley: Biancuzzo 11, Panarello 1, Mondello 10, Laganà 8, Perdichizzi, Sorbara, Cannizzaro (Cap.) 5, Raineri, Spadaro 9, Arena 6, Scarfì (Lib. 1), De Grazia (Lib. 2). All. Cacopardo, 2° All. Rizzo.

Arbitri: Liruzzo e Guarnaccia