Visita istituzionale al Parco dei Nebrodi dell’Assessore Pagana

Visita istituzionale al Parco dei Nebrodi dell’Assessore regionale al Territorio e Ambiente Elena Pagana. Alla presenza del Commissario straordinario dell’Ente Giovanni Cavallaro e dei Commissari straordinari dei Parchi regionali Alcantara, Etna e Madonie rispettivamente Santi Trovato, Vincenzo Spartà e Salvatore Caltagirone svolta una riunione operativa finalizzata alla risoluzione di alcune problematiche relative alla gestione finanziaria nonché alla programmazione di iniziative future, tra cui la semplificazione e la conseguente armonizzazione delle procedure nonchè l’aggiornamento dei regolamenti. Presente anche la Dirigente del Dipartimento Ambiente Patrizia Valenti.

La giornata ha inoltre previsto un incontro con i dipendenti dell’Ente: sono state così rappresentate le esigenze del personale, frutto di una specifica azione avviata nel dicembre 2022, con un documento approvato dal Consiglio del Parco, finalizzato a restituire all’Ente quel prestigio e quella titolarità territoriale più volte richiesta e purtroppo mutata nel tempo per vicissitudini diverse.

Ampio l’apprezzamento per la presenza dell’Assessore al territorio e ambiente: il Commissario Cavallaro ha chiesto sostegno per il Parco che proprio quest’anno festeggia il trentennale dall’istituzione e, dal canto suo, l’Assessore Pagana ha manifestato ampio sostegno all’Ente, in tutte le sue componenti, da parte del Governo regionale.

Per l’Assessore Elena Pagana i Parchi “sono una grande risorsa, che necessitano delle adeguate disponibilità finanziarie. Siamo al lavoro per trovare soluzione congiunte, che ci permettano di effettuare un salto di qualità: queste riunioni si svolgeranno periodicamente presso i Parchi regionali per esaminare più da vicino esigenze e proposte, come quelle acquisite oggi al Parco dei Nebrodi”, conclude l’Assessore Pagana.