Calcio, 3ª Cat.: tutto facile per la Virtus Messina, 8 reti a domicilio a Gaggi

StrettoWeb

Torna alla vittoria la Virtus Messina (dopo cinque turni) a Gaggi. L’ultimo successo dei giallorossi risaliva alla partita con Graniti del 19 febbraio. Dopo due minuti apre subito le marcature Nino Pantò per la Virtus. In contropiede su un lancio dalla trequarti difensiva, il centravanti viene servito poco dopo aver superato il centrocampo, in scioltezza, si avvicina all’area, scarta un difensore ed il portiere avversario e deposita la palla in rete. Nel primo tempo seguono le marcature tre volte di Carollo, un gol di Di Amico e lo stesso Pantò che chiude la sua doppietta, intervallati da un calcio di rigore concesso al Kaggi al 29′, ma tirato fuori, alla destra del portiere Argento, da Tomasello.

Il primo tempo si chiude così sul risultato di 0 a 6 per i messinesi.

Ad inizio ripresa il tecnico dei giallorossi Trischitta effettua tre sostituzioni, la Virtus Messina rallenta i ritmi di gioco ed il Kaggi riesce ad organizzare meglio la propria manovra alla ricerca del gol della bandiera. Al 16′ la squadra di casa rimane in 10 per l’espulsione di Chiavetta che colpisce un avversario con palla lontana. I messinesi si difendono bene e anzi segnano sul taccuino altre due marcature. La prima con un tiro da 40 metri di Metallo, la seconda con Arigò che deposita in rete per 8 a 0 finale.

AMATORI KAGGI-VIRTUS MESSINA 0-8

Marcatori: 2′ pt Pantò, 9′ pt Carrolo, 20′ pt Di Amico, 27′ pt Carrolo, 38′ pt Pantò, 44′ pt Carrolo, 22′ st Metallo, 33′ st Arigò

A.Kaggi: Lombardo, Galeano, Siracusa (34′ st Rigano), Tomasello, Colosi, Stagnitta, Bonaccorso, Chiavetta, Zullo, Mamazza, Tatì (21′ st Priolo). A disposizione: Pantè

V.Messina: Argento, Carrolo (23′ st Coulibaly I.), Coppolino (1′ st Arigò), Coulibaly E., Di Amico (1′ st Centorrino), Kagni, Milicia, Pantò (27′ st Sidibe), Pileggi (1′ st Metallo), Sandi, Sumareh. A disposizione: Bombara. All. N.Trischitta

Arbitro: Mattia Samuele Riccobono di Acireale

Ammoniti: 55′ Mamazza e 77′ Stagnitta del Kaggi. 51′ Sandi e 60′ Pantò della Virtus Messina

Espulsione: 61′ Chiavetta (Kaggi) per condotta violenta

Angoli: 1 – 3

Recupero: 2′ – 2′