Vince 2 milioni al “Gratta e Vinci” e se li tiene, ma gli amici lo denunciano: “dovevamo dividere”

Hanno comprato un “Gratta e Vinci” in tre e quindi, ovviamente, in caso di vittoria avrebbero dovuto dividere. “Ma sì, vai a pensare che vinciamo, e anche una grossa cifra?”. E invece la vittoria arriva, di ben 2 milioni di euro, ma uno dei tre vincitori non divide e si tiene tutta la cifra. Ora la vicenda, accaduta a Verona, è finita in Tribunale. A raccontarlo è il Corriere del Veneto.

L’episodio risale al 22 febbraio 2021. Tre amici acquistano in società un biglietto, lo grattano e trovano la cifra pazzesca. “Tolte le tasse, restavano un milione e 600 mila euro da suddividere per tre, ma poi abbiamo saputo dai giornali che contrariamente agli accordi si era intascato tutta la vincita… Ci ha ingannati“, raccontano gli altri due uomini, ex amici di colui che si è tenuto per sé tutto. Rotto ogni rapporto con lui, i tre si sono ritrovati in aula ieri.

L’uomo, accusato di appropriazione indebita, è un operaio 42enne di origini brasiliane a cui è stato intanto sequestrato l’incasso, in attesa della fine del processo. “Ma la sua vita è la stessa di prima – rivela il suo legale – continua a lavorare come già faceva”. E la fantomatica “villa da acquistare sul Garda” di cui si era vociferato? “Vive nello stesso appartamento di prima”.