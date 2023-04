Villa San Giovanni: “acceso Consiglio Comunale dopo gli interventi della minoranza”

StrettoWeb

“Tanti gli argomenti toccati in Consiglio dal gruppo Villa in Comune”. Comincia così una nota dei Consiglieri di minoranza del Comune di Villa San Giovanni Marco Santoro, Filippo Lucisano, Daniele Siclari, Stefania Calderone, Domenico De Marco. “Durante le discussioni preliminari – si legge – l’accento è stato posto dapprima sullo stato di avanzamento dei lavori di riqualificazione che interessano la Via Marina nel tratto del Lungomare Cenide, che, come sottolineato dal Consigliere Lucisano, visto il mancato controllo quotidiano da parte dell’amministrazione comunale, hanno creato, creano e continueranno a creare notevoli disagi ai cittadini e agli esercenti, che sono stati penalizzati e continuano a trovarsi in difficoltà a causa dei continui rinvii, vedendo sfumare l’ennesima data fissata per la consegna dei lavori (31 maggio)!”

A tal proposito, rimarca il Consigliere Lucisano, chiede “che venga convocata R.F.I per relazionare in un Consiglio Comunale aperto, sullo stato di fatto con la presenza di esercenti e cittadini, propone alla Maggioranza, ed in particolare all’Assessore al Bilancio Dott. Giordano, di valutare una riduzione o addirittura la sospensione dei tributi che gli esercenti, già provati e danneggiati dalla situazione, dovranno versare all’Ente! al fine di trovare una soluzione comprendendo le difficoltà”.

“Successivamente il Capogruppo Santoro nel suo intervento ha toccato diversi argomenti, iniziando dallo sgarbo istituzionale in occasione dell’incontro del Sindaco e del Presidente del Consiglio con l’Ing. Mega, Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, durante il quale, è stato volutamente escluso dopo averlo insieme concordato, per continuare rimarcando il disinteressamento di questa Maggioranza verso l’opera “Ponte sullo Stretto”, che già interessa il nostro territorio come protagonista, essendo oggetto di un decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 Marzo ed oggi firmato dal Capo dello Stato, ed, inoltre, chiedendo ragguagli dopo l’evento atmosferico dell’agosto 2022 della presenza della terra ancora in piazza delle Repubbliche Marinare”.

“Il capogruppo Santoro continua nel suo intervento, rispondendo a quanto postato dall’Assessore Marra, chiedendo chiarimenti circa possibili conflitti di interesse della Maggioranza, e se corrisponda al vero che determinate delibere di giunta siano poco chiare, proprio per celare tale conflitto! Chiarimenti chiesti anche dal Consigliere De Marco per la miope visione della Maggioranza di non volere interagire con la Minoranza sulla questiona infrastrutturale del Ponte che investirà a breve il nostro territorio”.

“Il consiglio comunale del 31 Marzo ha visto approvare il Regolamento dell’Archivio Storico Comunale, alla stesura del quale hanno fattivamente partecipato anche i Consiglieri Siclari e Calderone in qualità di componenti della Commissione Affari Generali, a dimostrazione, come sottolineato dal Consigliere Calderone, che la Minoranza quando messa in condizioni di poter espletare il suo ruolo, partecipa attivamente al fine di costruire nell’interesse dell’intera collettività!”

“Il terzo e ultimo punto all’odg è stato oggetto di ulteriore rinvio, comunicato dall’Assessore Marra, per la determinazione sull’adesione ad Arrical, Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria, mostrando la farraginosità della macchina amministrativa scoordinata nelle sue componenti, mettendo in posizione difficile il Presidente del Consiglio che, pur essendoci le soluzioni, inserisce un punto all’ordine del giorno che puntualmente viene rinviato dalla stessa Maggioranza che ne aveva chiesto l’inserimento!”, si conclude la nota.