Villa, minoranza contro l’Amministrazione: “poca attenzione verso il sociale”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“Sono passati dieci mesi dall’insediamento della nuova Amministrazione, e ancora oggi si registra immobilismo nei confronti del settore delle Politiche Sociali, nonostante l’apparato strutturale sia fornito di risorse umane competenti, che ognuno per il suo ruolo, lavora incessantemente per dare risposte agli innumerevoli problemi sociali, pur non avendo percepito una remunerazione mensile in maniera puntuale per ben nove mesi”. Comincia così la nota dei Consiglieri comunali di minoranza del Comune di Villa San Giovanni Stefania Calderone, Marco Santoro, Filippo Lucisano, Daniele Siclari e Domenico De Marco.

“Con rammarico – si legge ancora – apprendiamo e segnaliamo che, dalla visione degli atti pubblicati da Città Metropolitana, il nostro Comune non figura tra i Comuni partecipanti all’Avviso Pubblico n. 421/2022 rivolto ai Comuni del Territorio metropolitano per la selezione di progetti di Utilità Sociale da realizzare sul territorio metropolitano, prorogato con successivo avviso, che permetteva ai comuni di presentare un loro progetto entro il 13/2/2023, con le finalità di”:

“iniziative/attività/animazione sociale/trasporto solidale per minori, anziani, giovani, soggetti con difficoltà, al fine di favorire lo sviluppo all’autostima e la consapevolezza delle proprie potenzialità;

iniziative a sostegno della disabilità per promuovere l’inclusione e la partecipazione di sportelli di ascolto/attività di supporto/sostegno psicologico/educativo per le famiglie, giovani, donne in difficoltà;

attività di socializzazione, aggregazione, interscambio tra gli anziani e i giovani;

spiagge aperte ed accessibili con interazione tra pubblico e privato ed associazionismo per l’inclusione sociale per l’abbattimento delle barriere e le difficoltà d’accesso ai servizi, facilitando il movimento in spiaggia e in acqua delle persone con disabilità; perdendo, così, la possibilità di poter realizzare un Progetto di utilità sociale in uno di questi ambiti!”

“Basti pensare – concludono – che la limitrofa Campo Calabro realizzerà il Progetto da Essa presentato, ed ancora, che Comuni geograficamente posti sul mare, esattamente come il nostro, abbiano presentato e visto approvati progetti volti a rendere le spiagge accessibili a tutti, nell’ottica dell’inclusione sociale. Invece, la Città di Villa San Giovanni, ad oggi ancora arranca, e, non solo perde l’opportunità di pensare e realizzare progetti utili alla comunità, ma aspetta anche che la Sala Caracciolo sia accessibile a tutti, con la realizzazione dell’ascensore di Palazzo San Giovanni. Anche oggi Villa diventerà inclusiva domani!”.