Vigilia di Pasqua 2023, domani è Sabato Santo. Le FRASI da condividere su Facebook e WhatsApp

StrettoWeb

Il Sabato Santo, la Vigilia di Pasqua, è il secondo giorno liturgico del Triduo pasquale, che comincia con la Messa nella Cena del Signore nella sera precedente il Venerdì santo, e termina con la Domenica di Pasqua, di cui il primo atto liturgico è la veglia pasquale. La Chiesa cattolica suggerisce il digiuno ecclesiastico e l’astinenza dalle carni anche per tutto il Sabato Santo.

Buona Vigilia di Pasqua 2023, per l’occasione del Sabato Santo proponiamo una selezione di frasi (in basso) da condividere su WhatsApp e Facebook in questa giornata di silenzio per i cattolici.

Ecco le FRASI da condividere su Facebook e WhatsApp:

Tantissimi auguri per questa Vigilia di Pasqua. Che porti amore, pace e serenità.

Un caloroso messaggio di auguri in questo Sabato Santo va a te che ne hai tanto bisogno. A te che lotti ogni giorno per trovare la pace. Ti auguro che la colomba del Signore si posi domani sulla tua casa per portarti un segno di speranza.

Buon Sabato Santo a te e alla tua famiglia. Ti auguro che sia ricco di pace, tranquillità e tanta bontà. Auguri.

La Santa Pasqua sta per arrivare e tanta pace sta per portare. Comincia a fare spazio nel tuo cuore per la gloria del Signore. Buon Sabato Santo.

Trascorri questo Sabato Santo in compagnia delle persone che ti amano e ti sostengono. Auguri, il Signore sta per risorgere. Buon Sabato Santo.

E’ il giorno del silenzio. Tutto tace: neanche le campane battono più per ore.

Auguriamo a te e alla tua famiglia una serenissima vigilia di Pasqua in questo sabato di profondo silenzio.

Gesù Cristo è disceso agli inferi oggi per salvare tutti noi. Attendiamo in silenzio la sua resurrezione. Auguri di buon sabato santo

E’ un giorno di attesa e di silenzio. La Pasqua è vicina: spero che tu e la tua famiglia possiate attendere la rinascita del Signore in pace e in serenità. Auguri.