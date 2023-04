Vibo Valentia: ritrovato studente scomparso, non si avevano sue notizie da ieri mattina

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Grande spavento nel comune di Pizzoni, in provincia di Vibo Valentia, per la scomparsa del 18enne Bilal Mojahid, il ragazzo di origine marocchine scomparso ieri. Il giovane sta bene ed è stato ritrovato stamattina intorno alle 8, grazie alla segnalazione di un testimone che lo ha visto a Portosalvo e ha allertato i Carabinieri. Di Bilal si erano perse le tracce dopo essere uscito da casa per dirigersi a scuola, all’Istituto Alberghiero. L’ultimo avvistameno è stato nei pressi della Biblioteca Comunale, poi era sparito. Finalmente stamattina l’angoscia della famiglia è terminata: il padre e il fratello, insieme ai Carabinieri, sono andati a riprenderlo e lo hanno potuto riabbracciare. Da chiarire ancora le dinamiche della scomparsa. Il ragazzo, a scopo precauzionale, è stato sottoposto ad accertamenti in ospedale.