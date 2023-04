Venerdì Santo 2023, le IMMAGINI da condividere su Facebook e WhatsApp

StrettoWeb

Domani è la giornata più importante della Settimana Santa, il Venerdì Santo. Per i cattolici praticanti è un giorno di preghiera e penitenza per commemorare la Passione, la Crocifissione e la Morte di Gesù Cristo. Inoltre, domani i credenti sono chiamati all’astinenza dalla carne o ad osservare il digiuno ecclesiastico, consumando un solo pasto durante tutto il corso della giornata.

Venerdì Santo 2023, per l’occasione proponiamo una selezione di immagini (gallery in alto) da condividere su WhatsApp e Facebook in questa giornata di penitenza per i cattolici.