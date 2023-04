Vaccinazioni: cambiano gli orari dell’ambulatorio vaccinale di Messina

StrettoWeb

L’Asp di Messina comunica che dal 21 Aprile l’ambulatorio Vaccinale di Messina Centro (dedicato alle vaccinazioni Covid, Hpv e Lea), situato in via La Farina n° 84, osserverà il seguente orario di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10 alle ore 14; martedì e giovedì dalle ore 10:00 alle ore 18:00. Il centro rimarrà chiuso nella giornata di sabato. Nei Centri vaccinali della provincia gli orari rimarranno invariati, ad eccezione di alcune variazioni che segnaliamo di seguito: a causa dei lavori di manutenzione al Centro Vaccinale le vaccinazioni avverranno presso l’ospedale di Sant’Agata di Militello in via Medici, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00 ed il martedì ed il giovedì dalle 15:00 alle 17:00.

Il Centro vaccinale di Giardini Naxos in via Ortogrande sarà aperto al pubblico nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì (solo il 2° ed il 4° mercoledì del mese) e giovedì dalle ore 8:30 alle 13.00 e presso lo stesso centro verranno somministrati i vaccini anti-Covid19 esclusivamente nella giornata di venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30.Il centro vaccinale di Santa Teresa osserverà invece i seguenti orari: dal martedì al venerdì dalle ore 10:30 alle ore 12:30.