Vaccarizzo Albanese (CS): cambia il calendario di raccolta differenziata per le festività di Aprile

Venerdì 7 aprile oltre alla frazione umida verranno raccolti anche multimateriale e vetro; martedì 11 la frazione umida, mercoledì 12 indifferenziata e carta. Martedì 25 aprile la raccolta rimarrà regolare (differenziata e carta) e mercoledì 26 non vi sarà alcuna raccolta. È quanto fa sapere il servizio comunale ambiente invitando a collocare il mastello e/o la busta fuori dalla propria abitazione solo ed esclusivamente il giorno precedente quello della raccolta entro le ore 20. Gli uffici fanno inoltre sapere che resta vietato usare buste di colore nero, lasciare scatole di cartoni intere (vanno schiacciati) e lasciare fuori dalla porta il contenitore per l’umido quando non c’è raccolta o rifiuto dentro. La Polizia Municipale accerterà eventuali infrazioni e rifiuti depositati in modo non conforme.