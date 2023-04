Usa: a 78 anni rapina una banca, arrestata per la terza volta

StrettoWeb

Incredibile negli Stati Uniti dove un’anziana donna di 78 anni è stata arrestata per la terza volta con l’accusa di rapina. La donna sarebbe entrata entrata in una banca in Missouri, indossando una mascherina nera, occhiali da sole e guanti in lattice. Si è avvicinata allo sportello e ha fatto scivolare sotto un biglietto con la scritta “ho bisogno di 13 mila dollari in banconote di piccolo taglio”. E’ andata via lasciando un altro biglietto all’impiegato: “mi dispiace, non intendevo spaventarla”.

E’ stata arrestata qualche ora dopo la rapina dalla polizia. I precedenti della donna risalgono al 1977 e al 2020.