L’unione fa la forza: rinunciano alla gita per il compleanno della compagna disabile

Succede a Frosinone, nel comune di Pontecorvo e il gesto, commovente, lancia un messaggio di speranza che, soprattutto negli ultimi tempi, sembra sia completamente scomparsa. Un evento importante, troppo importante da poter disertare: così i ragazzi della classe IV C del Liceo Scientifico Buonarroti dicono di no alla gita scolastica per poter partecipare al 18esimo della compagna disabile. Un’uscita scolastica di 5 giorni in Sicilia, la prima dopo i terribili anni di pandemia, non è riuscita ad avere la meglio sugli affetti e sull’unione di cui questi ragazzi sono testimoni. Convintissimi quindi, hanno riportato la decisione al preside Lucia Cipriano: “preside, noi preferiamo andare al compleanno. Rinunciamo alla gita. O partiamo tutti, o nessuno”.

Una decisione maturata dopo che l’agenzia di viaggi, addetta all’organizzazione della gita, aveva spostato la data di pochi giorni, facendola coincidere proprio con il compleanno della compagna. Un gesto da acclamare vero, ma anche di normalità: la coesione e l’affetto reciproco dovrebbero infatti essere all’ordine del giorno, segno di una società che ha capito quali sono i valori che contano davvero.