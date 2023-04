L’Ucraina bombarda le sue città prese dai russi: è iniziata la controffensiva?

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

In base a quanto riferiscono fonti russe e filorusse, dalle prime ore di oggi le truppe ucraine hanno iniziato un pesante bombardamento di artiglieria su Nova Kakhovka, città strategica che affaccia sul Dnepr, nella regione di Kherson e nei villaggi vicini. In base a quanto riporta RIA Novosti, “le autorità cittadine hanno esortato le persone a rimanere al riparo“.

Al contempo si è intensificato anche il bombardamento dei settori in prima linea nella regione di Zaporizhia. Non è noto se vi sia in atto una sorta di fuoco di preparazione per l’annunciata controffensiva ucraina. Quel che è certo che, come afferma il leader filorusso Vladimir Rogov, “le truppe di Kiev continuano a dislocare uomini e veicoli corazzati ai confini della regione di Zaporizhia”. A Nova Kakhovka si segnalano dei feriti tra la popolazione.

“Nova Kakhovka e gli insediamenti del distretto urbano sono sotto il più severo fuoco di artiglieria dei militanti delle forze armate ucraine. Chiediamo a tutti di rimanere nei rifugi e salvare le loro vite e la loro salute“. E’ questo il messaggio diffuso dall’amministrazione distrettuale filorussa. I bombardamenti avrebbero colpito anche la stazione delle ambulanze e dell’unità antincendio e di soccorso di Novaya Kakhovka. Si sarebbero anche verificate interruzioni nella linea elettrica. “Le forze armate ucraine hanno iniziato a intensificare i bombardamenti di Vasilyevka, Tokmak, Polog, Vodiane e altri insediamenti in prima linea. A cosa è collegato, si può solo immaginare“, ha dichiarato Rogov.