Tutti in bici con il Team Bike Sant’Eufemia 1000km | FOTO

Si è svolto ieri a Sant’Eufemia d’Aspromonte un evento non agonistico gratuito, aperto a tutti i ragazzi dai 5 ai 13 anni. Tra gincana e giochi in bicicletta, sono stati oltre 50 i bambini che hanno preso parte al pomeriggio di sport e divertimento. Ad organizzare il tutto è stato il Team Bike Sant’Eufemia 1000km, Associazione Sportiva Dilettantistica con sede nel comune pre-aspromontano.

E un altro evento è in programma per il 7 maggio, in località Covala, sempre a Sant’Eufemia d’Aspromonte. Si tratta della II Prova campionato regionale XC Uisp. Il raduno è previsto per le ore 8:00, con partenza alle ore 9:00. Tutte le info nella locandina:

Il gruppo Team Bike Sant’Eufemia 1000km e l’amore per le bici

Il gruppo Team Bike Sant’Eufemia 1000km è nato nel 2019 da un’intuizione e da una casualità. Ed è nato niente meno che in viaggio verso San Giovanni Rotondo, da una chiacchierata tra conoscenti, Giuseppe Bonfiglio e Luigi Bonfiglio, che hanno scoperto di avere una passione comune: le uscite in bicicletta. Al ritorno dal viaggio in Puglia, i due si sono riuniti con ad altri amici iniziando a fare dei semplici giri insieme, a bordo delle proprie bici. Per motivi di comodità e organizzazione è stato poi creato un gruppo WhatsApp chiamato 1000km.

E proprio quel piccolo gruppo, in pochissimo tempo, è cresciuto, diventando ad oggi un punto di riferimento per oltre 30 componenti, che anche durante la pandemia è servito per tenere tutti uniti. Già lo scorso anno il team aveva organizzato degli eventi: una giornata con i giovani, alla quale hanno partecipato circa 40 fra bambini e ragazzi, tutti a bordo delle proprie biciclette. Il 7 giugno 2022 si è svolta invece una gara MTB in località Covala (XC KOUVALA), alla quale hanno preso parte oltre 50 persone.