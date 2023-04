Turismo, Santanchè: “stretta su B&B e affitti brevi”

StrettoWeb

Il turismo ha avuto una netta ripresa, ma resta il problema della carenza di personale. Da Roma alla Romagna gli operatori denunciano l’importanza di questo limite. “Lavorare negli hotel e nei ristoranti deve diventare più appetibile, devono essere più alti i compensi per chi è impegnato di notte o nei festivi. Non possiamo però mettere in difficoltà le imprese, la strada è quella della detassazione“. E’ quanto riferito al Messaggero dal ministro del Turismo, Daniela Santanchè.

Ciò che si prospetta, con i numeri degli arrivi che stanno superando quelli del 2019, ovvero prima della pandemia, c’è anche un effetto collaterale: l’overtourism. Si registratno infatti disagi e degrado dovuti dal numero eccessivo di presenze, in particolare in alcune città d’arte. In alcune città italiane vi sono interi quartieri adibiti a B&B, e per affitti brevi. “Io non credo nel numero chiuso per l’accesso ai centri storici – precisa Daniela Santanché – mentre sul tema degli affitti brevi servono nuove regole. Il far west deve finire“.

“Le poche regole esistenti – spiega Santanché – non vengono applicate. Serve una regolamentazione vera e stiamo anche aspettando ciò che elaborerà l’Europa. Ho attivato un tavolo con tutte le associazioni di categoria, ascoltando le varie istanze, e andremo a definire nuove regole. Tenendo però conto di alcune peculiarità, ad esempio nei piccoli borghi, dove non ci sono strutture ricettive e l’affitto breve è l’unica soluzione. Inoltre, per noi la proprietà privata è sacra, dunque se una famiglia decide di affittare una stanza non è giusto impedirlo. Discorso diverso invece se tu affitti con questa formula 20 appartamenti. Servono regole, quello che ho in mente io scontenterà qualcuno. E questo mi confermerà che sarà una regolamentazione giusta“.

Ma quali potrebbero essere le limitazioni in arrivo?

“Intanto, dobbiamo capire quanti sono gli affitti brevi e dove sono. Dobbiamo fare una mappatura, perché ad oggi non esiste. Altrimenti parliamo del nulla. Dopo che avremo una fotografia completa, interverremo“, conclude Daniela Santanché.