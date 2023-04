“La Tunisia rischia il collasso, conseguenze su Europa e Italia”

StrettoWeb

“La Tunisia rischia il collasso e se ciò accadesse vi sarebbero pesanti riverberi nell’intero quadrante regionale, con conseguenze immediate sull’Europa e naturalmente sull’Italia, un Paese a forte vocazione mediterranea, cui la storia e la geografia richiedono un surplus di responsabilità, uno sforzo maggiore nel porre in evidenza la necessità di non abbandonare il popolo tunisino al suo destino”. Lo afferma ad “Agenzia Nova” Stefania Craxi, senatore di Forza Italia e Presidente della commissione Affari esteri e Difesa.

Il riferimento è alle dichiarazioni del Presidente della Repubblica della Tunisia, Kais Saied, contro i “dettami” dall’estero e le richieste del Fondo Monetario Internazionale relativamente al debito, con nuovo aumento dell’inflazione, dei tassi di interesse e dei prezzi al consumo.