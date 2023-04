StrettoWeb

Sembra la trama di un film, ma è quanto accaduto in Sicilia, dove un abile truffatore, fingendosi avvocato, ha frodato un ignaro cliente per 400 euro. Il raggiro ha avuto inizio da un casuale incontro avvenuto tra il finto avvocato, un netino di 72 anni, e la vittima. Quest’ultima, 69enne, è originaria di Noto ma residente in provincia di Genova.

Nell’Ottobre dell’anno scorso, la vittima ha confidato al truffatore di avere delle morosità al nord Italia. Si trattava di conseguenze del mancato pagamento di spese condominiali per un’abitazione che aveva preso in affitto. Il truffatore ha quindi chiesto 400 euro in contanti per seguire la vicenda legale. Di tanto in tanto, ha riferito al suo ”cliente” che vi erano stati dei rinvii nelle udienze.

Ma, si sa, i nodi vengono al pettine. Il raggiro è stato scoperto quando la vittima è venuta a conoscenza, nel marzo scorso, che avrebbe dovuto lasciare l’immobile, in provincia di Genova, per una procedura esecutiva di sfratto. A questo punto l’uomo, informandosi da alcuni conoscenti, ha scoperto che il finto avvocato non era nuovo alle truffe. Essendo sicura di essere stata raggirata, la vittima ha sporto regolare querela .Al termine degli accertamenti investigativi, gli agenti del Commissariato di Noto hanno fatto piena luce sull’intera vicenda. L’avvocato in erba è stato identificato e denunciato.