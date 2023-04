Tropea: maxi finanziamento per aree verdi e parcheggi

StrettoWeb

Buona notizie per Tropea: ammonta a 3,450 milioni di euro il finanziamento ottenuto dal Comune in provincia di Vibo Valentia, da parte del governo, e finalizzato alla realizzazione di ulteriori parcheggi, aree verdi e l’adeguamento sismico della biblioteca comunale. Ne ha dato notizia il sindaco della cittadina tirrenica calabrese, Giovanni Macrì, evidenziando l’impegno del presidente della commissione Bilancio della Camera dei deputati, Giuseppe Mangialavori. “Come Amministrazione Comunale – afferma il primo cittadino di Tropea – non possiamo che essere più che entusiasti dell’attenzione ragionata e confermata dal presidente Mangialavori e che vede l’esperienza Tropea destinataria, con 3.450.000 di euro, del secondo più importante contributo previsto dopo quello al capoluogo Vibo. Una somma importante motivata dall’oggettivo valore strategico e di marketing territoriale riconosciuto alla nostra destinazione in chiave regionale ed internazionale”, conclude il primo cittadino.