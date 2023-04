Tropea: torna l’annuale appuntamento musicale “Armonie Magna Graecia”

StrettoWeb

Immancabile filo rosso della programmazione annuale di eventi e proposte culturali per la destinazione esperienziale Tropea, la musica di qualità, classica, lirica e da camera, si conferma valore aggiunto per quei viaggiatori, interni o internazionali, la cui motivazione di spostamento è definita dal mix di relax, serenità, bellezza dei luoghi e nutrimento dello spirito. “Prosegue su questo percorso virtuoso e distintivo – spiega il Sindaco Giovanni Macrì – la sinergia tra l’Amministrazione Comunale e la proposta culturale di qualità della rete delle associazioni cittadine e territoriali. Con un obiettivo condiviso: rafforzare la reputazione di Tropea destinazione serena, rilassante e rigenerante, anche solo per un weekend di musica, per il turismo interno oltre che per quello nazionale ed internazionale”. Si annuncia sotto questi auspici l’attesissima stagione concertistica Armonie della Magna Graecia in programma dal prossimo maggio (sabato 29).

Ad inaugurare la nuova stagione diretta da Emilio Aversano sarà il pianista salernitano Lucio Grimaldi, noto al pubblico internazionale per aver suonato, tra le altre, con l’orchestra Philharmony di Tokyo, quella di Stato del Messico, l’orchestra sinfonica della Radio bulgara e l’orchestra sinfonica dell’Università di Toluca. Da Scott Joplin (The entertainer, Maple leaf rag) a George Gershwin (Summer Time); da Ennio Morricone (C’era una volta il west, Giù la testa, Nuovo Cinema Paradiso), a Luis Bacalov (Il postino) fino a Nicola Piovani (La vita è bella). Sono, questi, i brani che saranno proposti al pubblico.

Sabato 3 giugno, alle ore 21.30, Palazzo Santa Chiara ospiterà, invece, la perfomance del chitarrista Samuele Provenzi che si è distinto in più di 10 concorsi nazionali e internazionali e si esibisce regolarmente come solista in tutta Italia in festival e stagioni concertistiche. Il Maestro Provenzi Eseguirà Première Fantasie op. 5 di F. de Fossa, il Thème Varié et Finale di M. Ponce, Miniature Balcaniche (Morning Dance – Lament – Vranjanka – Macedonian Dance – Wide Song – Tiny-knit Dance) di D. Bogdanovic, Junto al Geralife di J. Rodrigo e la Sonata op. 47 (Esordio – Scherzo – Canto – Finale) di A. Ginastera.

26 appuntamenti culturali fino ad ottobre

Armonie della Magna Graecia continuerà sabato 10 giugno con Letizia D’Angelo (soprano) e Ida Visconti (pianoforte); sabato 17 giugno con il pianista e direttore artistico della rassegna Emilio Aversano; giovedì 22 giugno con il Concerto nel 150° anniversario della nascita di Sergej Rachmaninov; domenica 25 giugno con l’Ensemble da camera dell’Orchestra Filarmonica di Bacau (Romania); domenica 2 luglio con Manuel Arlia (Violino) e Daniele Paolillo (Pianoforte).

Sabato 8 luglio con il Romantic Movie Music del pianista Giuseppe di Cristo; sabato 15 luglio con il The Romantic Piano del Maestro Aversano; domenica 23 luglio con il concerto nel giorno della nascita di Francesco Cilea a cura dei pianisti Beatrice Zoccali ed Emilio Aversano; mercoledì 2 agosto con il Maestro Aversano; giovedì 10 agosto con il Concerto per la notte di San Lorenzo. La rassegna si concluderà in autunno.