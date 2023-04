Tropea, l’appello dopo la frana: “la Perla del Tirreno deve essere salvaguardata”

StrettoWeb

“La Costa degli Dei è nota anche come Costa Bella. Si affaccia per settanta chilometri sul Mar Tirreno e conta diverse tipologie di spiaggia, ognuna con un segreto custodito che affascina chiunque vada a farne visita. Spiagge di sabbia finissima, intervallate da calette rocciose e seguite, poi, da altre spiaggette paradisiache”. Lo afferma in una nota Luana Tassone Coordinatrice Regione Calabria Meritocrazia Italia.

“La Costa degli Dei è conosciuta con questo nome per via dei paesaggi suggestivi e i fondali marini di straordinaria bellezza, tanto da evocare immaginari onirici. Tocca diverse destinazioni turistiche della provincia di Vibo Valentia, tra cui la città di Tropea, detta la “Perla del Tirreno”, fiore all’occhiello del turismo in Calabria”.

“Difatti, è una delle mete turistiche più frequentate da turisti in vacanza in Calabria, attratti non solo dalle sue incantevoli spiagge, le calette e le scogliere ma anche dal centro storico e dei suoi splendidi monumenti. E se ciò non bastasse, sicuramente anche dal punto di vista storico, Tropea è luogo affascinante e da scoprire”.

“Ebbene, nella mattinata di venerdì 7 aprile u.s. la citta di Tropea ha subìto il distaccamento di parte dello scoglio dove sorge il santuario di Santa Maria dell’Isola, che è caratterizzata da roccia molto porosa, nella quale penetra il mare e la salsedine. Dipoi, concause, sarebbero state altresì il moto ondoso e il peso della porzione sovrastante, che non trovando più un appoggio stabile, avrebbero determinato la frana”.

“Purtroppo, questa è una situazione che bisogna affrontare con estrema urgenza perché non potrà che peggiorare e mettere a rischio non solo la stagione turistica che sta iniziando, ma anche e soprattutto l’incolumità degli abitanti di Tropea e della miriade di visitatori che annualmente si recano sul luogo in questione”.

“E proprio per questo motivo, Meritocrazia Italia Calabria considera essenziale e urgente predisporre la previsione di finanziamenti finalizzati al consolidamento del costone di Santa Maria dell’Isola”.

“Si rivolge, pertanto al Governatore della Calabria Roberto Occhiuto e soprattutto ai Ministri Competenti del Governo affinché predispongano tutti gli strumenti per salvaguardare un bene prezioso quale La rupe di Santa Maria dell’Isola e la costa sulla quale si affaccia la città di Tropea. Non è solo un problema tropeano, ma è un problema che appartiene a tutta la Calabria, e non solo, perché le meraviglie che rischiamo di perdere devono essere considerate patrimonio naturalistico, paesaggistico e storico che è di tutti, un bene collettivo che appartiene all’umanità”.

“Come nel 2021 Tropea è stata nominata “Borgo dei borghi”, riconoscimento che ha contribuito ad aumentare la popolarità delle città che in estate è una delle mete più gettonate, altresì, sarebbe il caso di candidarla ad entrare tra i siti riconosciuti quale patrimonio dell’umanità dall’Unesco, l’organizzazione delle Nazioni unite per l’educazione, la scienza e la cultura”.