Carmelo Tripodi è il nuovo Commissario Comunale dell’Udc a Siderno

Prosegue il lavoro di radicamento dell’Udc sul territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria. A Siderno, dove è sempre stata forte la presenza dei moderati, il partito rilancia la propria presenza con la nomina di Carmelo Tripodi commissario comunale. La nomina è arrivata al termine di un incontro tra dirigenti e militanti, al quale hanno preso parte il Commissario provinciale Riccardo Occhipinti e il segretario regionale Enti Locali Paolo Arillotta. Durante la riunione è arrivata anche la telefonata del segretario nazionale Lorenzo Cesa, il quale ha fatto gli auguri a Tripodi e espresso il suo apprezzamento per il lavoro svolto fin qui. Dopo la nomina del Commissario si procederà all’apertura della sezione nel popoloso Comune della costa jonica per dare un punto di riferimento ai cittadini e ai tanti militanti che vogliono impegnarsi per lo sviluppo del territorio.

“Stiamo dando continuità all’azione intrapresa qualche mese fa – ha spiegato il Commissario Riccardo Occhipinti – e riorganizzando il partito su tutto il territorio della Città Metropolitana in modo da avere una presenza concreta in ogni Comune e riuscire a fare rete. Partire dal basso è del resto la strada migliore per rendere sempre più forte la casa dei moderati che vuole raccogliere l’impegno di tutti i propri sostenitori e dare linfa al proprio progetto politico. Un progetto volto a costruire un’alternativa concreta al fallimentare modello di governo targato Falcomatà e centrosinistra”.