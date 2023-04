Cosenza: il parroco di Trebisacce Don Vincenzo Calvosa nominato Vescovo

StrettoWeb

Una giornata da celebrare, quella di oggi per la comunità di Trebisacce, in provincia di Cosenza. Don Vincenzo Calvosa, parroco della Chiesa “Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria” e vicario episcopale per l’economia, è stato nominato Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania. Un evento importantissimo per i trebisaccesi, che nella figura di Don Vincenzo hanno sempre visto un uomo di Chiesa, buono e su cui fare affidamento per il bene della comunità tutta. A dare la notizia, il Mons. Francesco Scavino che ha convocato presbiteri e fedeli nella diocesi di Cassano allo Ionio. La buona notizia è stata data a mezzogiorno, in occasione del mercoledì santo: “ho ricevuto una telefonata e poi una lettera: il Santo Padre ha nominato Vescovo Don Vincenzo Calvosa”.

Prende così il post di Mons. Ciro Miniero, già da qualche mese alla guida dell’Arcivescovato di Taranto. Il neo Vescovo, visibilmente emozionato, ha ricevuto la nomina proprio nel giorno in cui si celebra San Vincenzo Ferrer, di cui porta orgogliosamente il nome e che ha visto come simbolo di benedizione. “Non vi nascondo i miei timori – ha dichiarato Mons. Calvosa – ma confido nell’aiuto del Signore che, sono certo, mi accompagnerà e sosterrà”. Un ringraziamento, infine, per i parrocchiani di Trebisacce: “vi porterò sempre nel cuore e, per quello che potrò, io ci sarò e sarò l’amico e il Vincenzo di sempre”.