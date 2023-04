Pasqua “movimentata” a Trebisacce: rissa di fronte al locale, 28enne ferito

StrettoWeb

La movida di questo lungo weekend di festa ha reso protagonisti soprattutto i giovani, la maggior parte dei quali scesi “dal nord” per trascorrere insieme alla famiglia d’origine le vacanze pasquali. Molti di loro hanno animato le strade dei borghi più o meno piccoli, ma non tutta la movida ha avuto ripercussioni positive sul clima di festa che respirava. Sabato notte infatti, la città di Trebisacce, nel cosentino, ha assistito a una maxi rissa di fronte ad un noto locale cittadino, coinvolgendo almeno due gruppetti di giovani. Complice, forse, l’alcol e la boria del sabato sera, di fronte all’ingresso del locale sulla strada principale, in Viale della Libertà accanto all’Eurospin, è partita una scazzottata, sicuramente per motivi futili ancora da chiarire.

Ad avere la peggio un ragazzo di 28 anni, di un paese vicino Francavilla Marittima, che è stato ferito e trasportato al Pronto Soccorso del “Chidichimo” di Trebisacce, abbastanza attiguo al luogo del litigio. Il 28enne, dopo gli accertamenti del caso, ha ricevuto una prognosi di 8 giorni per le lesioni riportate. Intanto i Carabinieri della Stazione locale, in collaborazione con il Nucleo Operativo di Cassano allo Ionio, si sono messi alla ricerca dei picchiatori che, da codardi, se la sono data a gambe levate. Si cerca inoltre, di scoprire il motivo che ha fatto scaturire la rissa e che ha portato al ferimento del ragazzo.