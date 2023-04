Trebisacce (CS): gli auguri del sindaco Aurelio al neo-direttivo ASSOPEC

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“I percorsi di progettazione e di promozione turistica che hanno visto e che continueranno a vedere l’Amministrazione Comunale impegnata a far conoscere anche fuori dal perimetro comunale e dai confini regionali il nostro progetto di destinazione turistica, richiede metodi ed approcci alla collaborazione ed alla condivisione degli obiettivi di media e lunga durata e che siamo sicuri troveranno massima e convinta adesione anche con il nuovo direttivo dell’Assopec – Associazione dei commercianti di Trebisacce”.

Nel ringraziare il presidente uscente, Andrea Franchino, per l’impegno fin qui profuso, unitamente al consigliere delegato al commercio Pietro Filazzola, il Sindaco Alex Aurelio si congratula ed augura buon lavoro a nome dell’Amministrazione Comunale, al neo eletto presidente del sodalizio Nicola Perrone per il risultato ottenuto, confermando la massima disponibilità di tutta la squadra a sostegno e rilancio dei progetti e delle iniziative che saranno proposte e messe in campo.

“Ci stiamo sforzando – aggiunge il Primo Cittadino – di allargare sempre di più la base di comprensione e di consenso ragionato rispetto ad una precisa visione dello sviluppo locale che abbia come ambizione non la fretta, la generalizzazione e l’estemporaneità, ma la qualità, la targetizzazione e la misurazione dei risultati attesi da ogni azione; un percorso responsabile di comparazione con buone pratiche amministrative di successo ed esperienze virtuose nel governo della crescita eco-sostenibile delle proposte turistico-esperienziali e identitarie che – sottolinea – vogliamo rafforzare ed impreziosire con ed attraverso il contributo di tutti gli attori sociali e culturali territoriali”.

Il Sindaco si complimenta quindi con i delegati del consiglio direttivo Massimo Pizzini delegato all’artigianato, Stefano Russo, al turismo; Chiara Potenza al Commercio e Giuseppe Gatto ai pubblici esercizi ai quali rinnova l’impegno a consolidare in sinergia l’obiettivo strategico comune di rendere sempre più competitiva e riconoscibile su scala extra regionale la complessiva capacità attrattiva destagionalizzata della destinazione Trebisacce, a partire dal grande potenziale del turismo di prossimità.