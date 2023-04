Trasporta pipistrelli fritti in Germania: 31enne estradato in Italia

StrettoWeb

La bizzarra vicenda è accaduta ad Aquisgrana, al confine tra Germania e Belgio. Ed è proprio alla dogana che un 31enne, originario della Costa d’Avorio, è stato fermato dalla polizia tedesca per il bizzarro “carico” che portava dietro: un furgone stipato di scatoloni contenenti pipistrelli fritti e pescato illegale e non refrigerato. Ancora da accertare l’effettiva destinazione dell’uomo il quale, impassibile, ha provato a superare la frontiera come se nulla fosse, sprovvisto di documenti e con il mezzo privo di assicurazione e non immatricolato. Il 31enne, ora in stato di fermo, attende di essere estradato da noi in Italia, nel paese in cui, apparentemente, risulta essere registrato come residente.