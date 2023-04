Tragico incidente sulla Palermo-Sciacca: un morto e 4 feriti | NOMI

StrettoWeb

Tragico incidente nella tarda mattinata sulla strada statale 624 Palermo-Sciacca, all’altezza di Sambuca, lungo il tragitto tra Gulfa e Misilbesi. Ad avere la peggio una famiglia di Menfi che viaggiava su una Peugeot e si è scontrata violentemente contro una Lancia Y. Il conducente Leonardo Alesi, di 57 anni, è morto sul colpo. La moglie invece, di 55 anni, è stata traportata d’urgenza al Sant’Elia di Caltanissetta con l’elisoccorso, in condizioni gravissime. Coinvolte nel sinistro altre 3 persone, trasportate in un presidio ospedaliero di Palermo per gli accertamenti del caso. Sul posto sono intervenuti, oltre ai soccorritori del 118, i Carabinieri della stazione di Menfi, i militari della Compagnia di Sciacca e i Vigili del fuoco per cercare di ripristinare la viabilità. Secondo gli ultimi aggiornamenti, il traffico è ancora bloccato. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente.