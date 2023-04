Tragedia nel vibonese: 30enne si schianta contro il muro e muore sul colpo

StrettoWeb

Quello che poteva essere un giorno di festa per la comunità vibonese, si è velocemente trasformato in tragedia: la comunità di Joppolo piange la perdita di un suo giovane figlio, Simone Furci, morto alle prime luci dell’alba in un incidente. La tragedia è accaduta intorno alle 05:50 di stamattina, in località San Bruno Melia: il ragazzo di 31 anni, probabilmente a causa dell’alta velocità, ha perso il controllo della sua Fiat punto andando a sbattere violentemente contro la recinzione di una casa. Sul luogo sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118 che hanno cercato, inutilmente, di rianimare Simone. Presenti anche i Vigili del Fuoco che hanno estratto il corpo dall’abitacolo. Pare che il ragazzo si stesse recando all’aeroporto di Lamezia Terme per andare a prendere il padre.