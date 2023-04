Tragedia a Palermo: bimba di 15 giorni muore all’improvviso

StrettoWeb

Una tragedia si è verificata oggi a Palermo: una bimba di 15 giorni è infatti morta all’improvviso. I genitori, accortisi della gravità della situazione, hanno trasferito la piccola al pronto soccorso, ma all’arrivo sul posto la bambina era già deceduta. Non sono mancati i momenti di tensione fuori dall’ospedale, dove è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine. Sconosciute al momento le cause del decesso, su cui indaga l’autopsia: la prima ipotesi è però quella di una “morte in culla”.