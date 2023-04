Tragedia a Messina: bimbo di 2 mesi arriva morto in ospedale

StrettoWeb

Ennesima tragedia nella città di Messina. Dopo il caso del bimbo di quattro mesi, morto due giorni fa dopo aver battuto la testa, ecco un’altra tristissima notizia. Un bimbo di due mesi e 15 giorni è morto stamattina nella sua abitazione. Il piccolo è stato trasportato in codice rosso al Policlinico di Messina a bordo di un’ambulanza, chiamata disperatamente dai familiari. A nulla sono serviti i numerosi tentativi di rianimazione effettuati dai medici, il piccolo purtroppo aveva già smesso di respirare da tempo. Secondo le prime indiscrezioni, si tratta di un infausto caso di morte in culla. La Procura ha aperto un’inchiesta e disposto l’autopsia sul corpicino, in attesa della presa in carico del medico legale.