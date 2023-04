Cosenza, tragedia a Luzzi: operaio muore schiacciato da un albero

StrettoWeb

Un’altra morte bianca che scuote la comunità calabrese. Il tragico incidente è avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 16:30 in località Conserve, nel comune di Luzzi a Cosenza. Un operaio albanese di 33 anni, Nikolia Zojza, è stato travolto e ucciso dal fusto di un albero che stava tagliando. Il giovane infatti, professione taglialegna, si stava occupando della manutenzione degli arbusti secondo le direttive della ditta per cui lavorava. L’operaio, residente a San Giovanni in Fiore, è stato colpito direttamente alla testa ed è morto sul colpo. Sul luogo sono intervenuti il medico legale, per constatarne il triste decesso e i Vigili del Fuoco, per rimuovere il tronco che lo ha schiacciato. Sul posto presenti anche i Carabinieri, i quali hanno aperto le indagini per stabilire le cause della morte.