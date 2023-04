Tragedia in Abruzzo: mamma si getta dal balcone con il figlio di 5 anni

StrettoWeb

Tragedia in provincia dell’Aquila, nel comune di Celano: una giovane donna di 35 anni si è gettata dal balcone con in braccio il figlio di 5 anni. La mamma, Gemma Paris, è morta sul colpo, mentre le condizioni del piccolo sarebbero gravissime. Secondo i primi accertamenti, l’incidente è avvenuto nelle prime ore di questa mattina, ma ancora non si conosce la causa dell’insano gesto. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi che hanno preso in carico il piccolo, trasportandolo d’urgenza in Ospedale. Presenti anche i Carabinieri e i Vigili del Fuoco che hanno fatto partire le indagini sul triste accaduto.