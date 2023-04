Tour de Romandie, Damiano Caruso chiude 3°: ottime sensazioni per il Giro d’Italia

StrettoWeb

Per il Giro d’Italia 2023 va tenuto in considerazione anche Damiano Caruso. Il ciclista siciliano rilancia le proprie chance per la maglia rosa ottenendo un ottimo terzo posto al Tour de Romandie, gara di avvicinamento alla Corsa Rosa che prenderà ufficialmente il via il prossimo 6 maggio.

Damiano Caruso, leader del Team Bahrain Victorious, si è piazzato sul terzo gradino del podio alle spalle di Matteo Jorgenson e del vincitore Adam Yates che ha chiuso con 27 secondi d’anticipo. Il ciclista siciliano sui social ha scritto: “podio che dà morale in vista del Giro d’Italia…. Un grazie va alla squadra che mi ha supportato e ringrazio tutti i tifosi come sempre per il calore e l’affetto dimostratomi!“.