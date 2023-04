Tosato (Lega): “l’autonomia è un’opportunità, rafforza l’unità nazionale”

StrettoWeb

Paolo Tosato, senatore Lega, è intervenuto nella trasmissione “L’imprenditore e gli altri” condotta da Stefano Bandecchi in onda su Cusano Italia Tv.

La Lega ha proposto l’autonomia. “Non siamo noi che l’abbiamo proposta, ma è stata inserita attraverso la riforma del titolo V della Costituzione, una legge approvata da un governo di centro sinistra. Inoltre c’è l’articolo 5 della Costituzione, che dice chiaramente che la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali. La Costituzione parla chiaro: è una possibilità, una facoltà. Il Veneto, la Lombardia, l’Emilia vogliono aderire. Ci sono 23 materie che si possono chiedere ma l’ultima parola è del governo e del parlamento”.

La scuola può essere differente? “L’autonomia dà la possibilità a tutti di crescere. L’egoismo non centra nulla. L’autonomia differenziata stabilisce che nulla toglierà e nulla verrà dato di più a chi la avrà. Alcune materie verranno trasferite alle regioni, si chiede solo un trasferimento delle competenze. Il fondo sanitario nazionale è gestito dallo Stato, l’autonomia darà più libertà nel gestire le risorse che le regioni hanno a disposizione. L’autonomia è un’opportunità. Per me l’autonomia rafforza l’unità nazionale, migliora i servizi. Esistono i LEP e i LEA. Il parlamento si esprimerà sulla bozza e ratificherà l’accordo con un sì o no a maggioranza qualificata. Con l’autonomia si cresce”.