Tortorici: scoppia una bombola a gas, muore 65enne coinvolta nell’esplosione

Violenta esplosione in contrada Ilombati nel comune di Tortorici, in provincia di Messia. Una bombola a gas è scoppiata in una palazzina lo scorso venerdì pomeriggio, provocando un violento boato e squarciando l’abitazione. Nell’incidente 4 persone sono rimaste ferite, due delle quali sono state trasportate d’urgenza all’Ospedale Cannizzaro di Catania al Centro Grandi Ustioni, un ragazzino 15enne e una donna di 65 anni. Quest’ultima, dopo giorni di agonia, è deceduta oggi a seguito delle lesioni riportate, troppo gravi da poter essere curate.

Gli altri due feriti invece, una donna ed il figlio di 12 anni, sono invece ricoverati al Policlinico Giaccone di Palermo, mentre il padre, con lievi contusioni, è stato dimesso subito dopo la tragica esplosione. Sono stati i Carabinieri di Sant’Agata Militello, congiuntamente con i Vigili del Fuoco, ad accertare la fuga di gas come origine della tragedia. La famiglia era riunita in cucina per preparare dolci in attesa di una Pasqua che, purtroppo, non hanno più potuto celebrare.