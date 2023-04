Torneo “Gymgiocando” a Catanzaro: eccellente prestazione della Società Ginnastica Gebbione

StrettoWeb

Domenica scorsa, 23 aprile, si è svolto presso la Palestra CONI di Catanzaro il torneo di Ginnastica per Tutti “GYMGIOCANDO”, gara non competitiva organizzata dal Comitato Regionale Calabria della Federazione Ginnastica d’Italia. Alla manifestazione, alla presenza di un pubblico straordinario e festante che ha riempito l’impianto in ogni ordine di posti, hanno partecipato oltre 100 mini ginnaste in rappresentanza delle migliori società calabresi di ginnastica ritmica e agonistica.

La Società Ginnastica Gebbione vi ha preso parte con due squadre, una composta da Beatrice Ciacci, Aurora Ciacci, Marica Pellegrino, Silvia Tarantino e Nicole Criaco e l’altra da Annalisa Tsulukidze, Sofia Seminara, Miriam Neri e Antonella Pellegrino. Le due squadre hanno dimostrato eccellente coordinazione motoria e velocità nei percorsi e un’ottima esecuzione e sincronia negli esercizi a corpo libero, eseguiti sulle note di due bellissimi e orecchiabili brani musicali che hanno coinvolto tutto l’entusiasta pubblico presente.

Questa manifestazione, nelle intenzioni della Federazione Ginnastica, rappresenta una ricca vetrina per i giovani talenti di questa disciplina, ed in questo contesto le piccole stelle della Società Gebbione hanno dimostrato di possedere ottimi margini di miglioramento oltre alla capacità di saper già stare in pedana e saper ben controllare le emozioni.

L’eccellente prestazione delle giovanissime ginnaste della Società Gabbione premia tutto il lavoro che quotidianamente viene svolto in palestra dallo staff tecnico della Società coordinato dalla direttrice tecnica prof.ssa Rosa Cristiano e composto da Caterina Frosinone, Noemi Cristiano e Maria Condello.