Paura per l’attore italiano Toni Servillo, che ha accusato un malore sul palco mentre si stava esibendo a Parigi, al Teatro dell’Odéon, impegnato ne “Le voci di Dante”. Servillo, poco dopo l’inizio dello spettacolo, si è accasciato a terra, graffiandosi un orecchio nella caduta. L’attore, nonostante volesse continuare, subito dopo essersi ripreso, è stato trasportato in ospedale per i controlli del caso, in via del tutto precauzionale.