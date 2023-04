The Queen Rosy Chin premiata come Ambasciatrice della ‘Nduja di Spilinga

StrettoWeb

“Bacchette pronte’, Rosy Chin, Chef e food creator, proprietaria del ristorante “Yokohama”, pietra miliare della cucina fusion e ormai tra i ristoranti più popolari di Milano, lancia così i suoi contenuti social, e la sua creatività con ricette fusion ed eleganti, con sapori che uniscono la Cina, al Giappone, fino ad arrivare all’Italia.

Nelle sue ricette anche la “’nduja di Spilinga”, integrata nel suo stile di cucina fusion in continua evoluzione, e che nei suoi video accattivanti, con cui, appunto, “The queen Rosy Chin” ci accompagna in un viaggio nei contrasti, nella novità e nella scoperta di sapori nuovi, celebra il prodotto spilingese in diverse occasioni ed in particolare in un video virale, che ha superato in totale il milione di visualizzazioni tra i social media (instagram, facebook, Tik Tok, You Tube) con migliaia e migliaia di “condivisioni”, tali da far girare il nome di Spilinga e della “’nduja di Spilinga” a livello internazionale, dimostrando, tra l’altro, con naturalezza la “passione” con cui descrive il prodotto e la terra di Calabria, anche pronunciando in uno stretto calabrese la giusta dizione dialettale spilingese di “nduja”, prodotto ormai principe della cucina italiana. Queste le motivazioni della nomina ufficiale quale “Ambasciatrice della ‘Nduja di Spilinga nel Mondo”, conferito dall’amministrazione comunale. Un premio nato proprio per promozionare la ‘nduja in campo internazionale.

