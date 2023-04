Terza notte in ospedale per Silvio Berlusconi: l’aggiornamento sulle sue condizioni

StrettoWeb

Sale a tre il numero di notti passate da Silvio Berlusconi presso l’ospedale San Raffaele di Milano. Il Cavaliere è ricoverato in terapia intensiva, dallo scorso mercoledì, a causa di un’infezione polmonare. Una notte tranquilla quella trascorsa dal leader di Forza Italia, portatore di leucemia mielomonocitica cronica. Nella giornata di ieri la visita di familiari e amici di lunga data che hanno rassicurato sulle sue condizioni dicendosi “fiduciosi” mentre resta accanto al Cavaliere la sua compagna, Marta Fascina.

“Questa mattina ho sentito alcuni familiari, la notte è trascorsa tranquilla, il presidente Berlusconi risponde alle terapie, questo è molto importante e fa ben sperare. Ovviamente, si tratta di una persona, di un politico, di un imprenditore che non si è risparmiato nella vita, è un ragazzo di una certa età quindi la prudenza è ovvia“, ha dichiarato Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia, a Coffee Break su La7.

Il leader azzurro ‘‘ha riposato bene” e ”dice di sentirsi bene, è un fatto positivo”, ha detto inoltre il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani spiegando che ”stamane non l’ho sentito, non è giusto affaticarlo”, ma ”sono in contatto con famiglia, con il dottor Zangrillo”. Intanto ”continuano le cure”, Berlusconi ”è sempre riuscito a vincere la malattia” e sono ”tutti ottimisti, confidano nel suo coraggio nella sua forza, tornerà presto”.