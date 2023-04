Taurianova, colpi di pistola contro studio medico: due condanne | NOMI e DETTAGLI

StrettoWeb

In data odierna si è concluso con condanna per gli imputati il procedimento penale a carico di Armando Berlingeri (difeso dall’Avv. Alessandro Speranza del foro di Palmi) e Domenico Sgarlata (difeso dall’Avv. Daniele Calipa del foro di Palmi).

I due, accusati di danneggiamento aggravato con l’uso delle armi di uno Studio medico di Taurianova, sono stati condannati in primo grado a 5 anni e 4 mesi per Berlingeri e 5 anni per Sgarlata.

“Sebbene si tratti di un processo tutto indiziario e nonostante i puntuali rilievi difensivi mossi dagli Avv.ti Daniele Calipa e Alessandro Speranza, il Gip ha ritenuto di dover emettere sentenza di condanna nei confronti degli imputati. A tal riguardo le difese attendono la stesura delle motivazioni al fine di comprendere l’iter decisionale seguito dal Giudicante e proporre impugnazione o comunque le linee difensive da seguire“, scrivono in una nota gli avvocati difensori.