TARI a Crosia, ecco la road-map per l’abbattimento delle tariffe

StrettoWeb

Dilazione non più in 3 ma in 5 rate dei tributi comunali; possibilità di un ulteriore posticipo dei tempi di pagamento delle tasse municipali per chiunque fosse in comprovate condizioni di estrema difficoltà economica; un considerevole abbattimento delle tariffe TARI già dalla prossima annualità. Sono questi gli impegni assunti dall’Amministrazione comunale a seguito del cordiale incontro avvenuto ieri (giovedì 13 aprile) tra il Sindaco Antonio Russo, i componenti dell’Esecutivo civico, gli Uffici del Municipio ed una delegazione del comitato cittadino.

“Ascolto e confronto – commenta il Primo cittadino – sono da sempre la bussola che guida il cammino della mia azione amministrativa. Sapevamo che quest’anno, a causa delle diverse contingenze dettate dalla incalzante crisi economica e dall’innalzamento improvviso dei costi regionali di gestione dei rifiuti, avremmo potuto incorrere in un punto critico con la cittadinanza che vive, in prima persona, gli effetti devastanti del rialzo dei prezzi. Non siamo rimasti insensibili. Non ci siamo voltati dall’altra parte. Anzi – sottolinea il sindaco Russo – una volta presa coscienza dell’oggettivo incremento delle tariffe delle imposte comunali ci siamo messi subito a lavoro per trovare soluzioni efficaci che gravino il meno possibile sull’economia delle famiglie di Crosia. Oggi – annuncia Russo – possiamo affermare con certezza che si andrà verso un periodo di maggiore sgravio fiscale che interesserà tutti i contribuenti della nostra città, già a partire dalla prossima annualità”.

Il sindaco, quindi, ribadisce quanto già illustrato, insieme ai responsabili degli Uffici Tecnico e Ambiente, dell’agenzia di riscossione Soget Spa e degli amministratori comunali, nel corso della riunione tenutasi ieri pomeriggio nella sede del Municipio, tracciando una vera e propria road-map degli interventi che consentiranno l’abbattimento delle tariffe della TARI, che è la tassa che più di tutte grava sulle famiglie.

“Partiremo – dice Russo – dall’abbattimento dei costi del servizio di igiene e nettezza urbana. Entro la prossima estate sarà indetta la nuova gara d’appalto, attraverso la quale continueremo a garantire un alto livello di efficienza dei servizi a costi notevolmente più bassi e comunque adeguati alle esigenze della nostra comunità. Questo sarà possibile – aggiunge il primo cittadino – perché negli ultimi mesi l’Amministrazione e gli Uffici comunali hanno lavorato costantemente per intercettare risorse extrabilancio mirate proprio al miglioramento della qualità dell’ambiente. E a riguardo il Comune di Crosia – annuncia Russo – è destinatario proprio di uno stanziamento economico, a valere sui fondi del Piano nazionale di Ripresa e resilienza, di 1 milione di euro che finanzierà l’acquisto di una compostiera di comunità e di 300 compostiere di famiglia per il conferimento/smaltimento della frazione umida e organica che quindi non verrà più indirizzata verso i centri di raccolta. Tutto questo concilierà con l’installazione di diverse isole ecologiche mobili per la differenziata che concretizzeranno un ulteriore abbattimento della frazione di conferimento in impianto, con un risultato evidente, che dovrebbe concretizzarsi già dal prossimo anno, di una riduzione dei costi di smaltimento. Non è tutto. Sempre con sacrificio e lungimiranza, quest’anno, nonostante tutto e sempre in ambito rifiuti, siamo riusciti a chiudere un debito ultradecennale con la Regione Calabria che toglieva ogni anno risorse per 300mila euro. Tutto questo lavoro di programmazione e grande responsabilità dimostrata da questa Amministrazione comunale ci dà la certezza di poter prevedere e programmare un’oggettiva riduzione delle tariffe della TARI che, allo stesso tempo, corrisponderanno con un miglioramento della qualità della vita all’interno della nostra comunità”.