Taormina: tre appuntamenti al Museo di Naxos per il “Maggio dei Libri”

Anche il Parco Archeologico Naxos Taormina partecipa a “Il maggio dei libri”, manifestazione promossa dal Ministero della Cultura. Tre appuntamenti ospitati al Museo di Naxos (ore 17.30) e realizzati in collaborazione con Naxoslegge e la locale sezione dell’Archeoclub. Si svolgeranno nella sala al piano terra che riunisce una prima raccolta dei reperti archeologici rinvenuti nel sito della prima colonia greca in Sicilia. Introdotti dalla direttrice del Parco, l’archeologa Gabriella Tigano, saranno coordinati da Fulvia Toscano, direttrice artistica del festival Naxoslegge e presidente della sezione Archeoclub di Giardini Naxos, Taormina e Valle Alcantara.

Si tratta di tre incontri tematici – archeologia, filosofia e filologia – nel corso dei quali saranno affrontate alcune tematiche contemporanee insieme a studiosi ed esperti che suggeriranno le letture per approfondire gli argomenti. Si inizia venerdì 28 aprile con l’archeologo Massimo Cultraro (archeologo e ricercatore Cnr-Ispc) che converserà con Donata Giglio e Veronica Russotti sul tema quanto mai attuale “Guerra, migrazioni, morte”. A seguire, venerdì 5 maggio, il filosofo e docente Unict Alberto Biuso – intervistato da Ivano Belfiore e Valentina Fresta – affronterà il tema “Essere, tempo, verità”. Terzo e ultimo appuntamento con Giuseppe Ramires (dottore di ricerca in filologia greca e latina e docente al Liceo Ainis di Messina), in dialogo con Giuseppe Gentile e Jenny Nicolosi su “Errore, disciplina, tradizione”. L’accesso agli incontri, nella fascia pomeridiana indicata, è gratuita e consente ai partecipanti di visitare il museo di Naxos.