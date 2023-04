Taormina: i NOMI degli assessori designati da Cateno De Luca

StrettoWeb

Si è concluso poco fa il comizio a Piazza Duomo a Taormina del candidato sindaco Cateno De Luca. L’ex sindaco di Messina e leader di Sud chiama Nord sfiderà il primo cittadino uscente Bolognari e l’altro candidato D’Aveni. “Il nostro obiettivo è dare una marcia in più a Taormina, siamo qui per questo. Cercheremo con tutte le nostre forze di rilanciare la città. Perchè votare per me? Dove ho fatto il sindaco sono stato amato ed ho portato a casa importanti risultati per la collettività”, evidenza De Luca.

Questi gli assessori designati dal deputato regionale: Giuseppe Sterrantino, Jonathan Sferra, Alessandra Cullurà, Antonio Lo Monaco, Mario Quattrocchi.